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"Батьківщина" анонсувала нову волонтерську програму

Фото: "Батьківщина" анонсувала нову волонтерську програму (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Команда "Батьківщини" спільно з партнерами започатковує спеціальну програму забезпечення українських військових новими автомобілями медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook партії.

Чергова волонтерська ініціатива покликана забезпечити окремі підрозділи та шпиталі вздовж усієї лінії фронту новими машинами "швидкої", обладнаними сучасним та необхідним устаткуванням. Одна з них - уже передана до одного з медичних закладів Харкова.

"Зараз немає нічого ціннішого за життя та здоровʼя наших воїнів. Зараз немає нічого важливішого за нашу Перемогу. Я вдячна кожному, хто це розуміє. Я вклоняюсь перед кожним, хто допомагає нашій команді діяти без упину, наближаючи день звільнення нашої землі від ворога", - наголосила лідер партії Юлія Тимошенко.

Вона переконана: що більше "швидких" буде передано для потреб ЗСУ, тим більше шансів на порятунок матимуть наші воїни.

Нагадаємо, команда Юлії Тимошенко постійно надає різнобічну підтримку та допомогу постраждалим внаслідок збройної агресії, медичним працівникам і воїнам на передовій.

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