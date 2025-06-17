Батьки чекають: хлопця зі зруйнованої 9-поверхівки у Києві досі шукають

Під вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що під завалами знайшли хлопця. Він у важкому стані і його вже передали медикам. За інформацією журналістки Наталії Дєдової, сусіди родини написали у будинковому чаті, що дитину знайшли живою.

Згодом Дєдова видалила свій пост у соцмережах.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах інформацію про хлопчика не підтверджують і повідомляють, що пошуки під завалами ще тривають. З батьками зараз працюють психологи.

Після нічної атаки по Солом'янському району був зруйнований цілий під'їзд - від 1 до 9 поверху. На зараз вже відомо про 10 загиблих та понад 130 постраждало. Декілька людей досі безвісти зниклі.

Зранку усі соцмережі та ЗМІ облетіло фото, де батько та мати стоять на фоні зруйнованого будинку. Згодом стало відомо, що під завалами опинився їхній син. За пошуками продовжує слідкувати уся країна і моляться, щоб дитину знайшли живою.