Батискаф із росіянами затонув під час екскурсії в Єгипті: що відомо

Відпочинок росіян у Єгипті

Незважаючи на масштабне вторгнення РФ в Україну, Єгипет став другим за популярністю закордонним напрямком для росіян. Пальму першості забрала собі Туреччина.

Водночас на курортах Єгипту додалося і туристів з Європи. Зокрема, гості з Німеччини склали найбільшу кількість приїздів у Хургаду поряд з іншими 20 європейськими країнами, з яких прилетіли туристи.

НП із росіянами в Єгипті

Зазначимо, що це не перша НП із росіянами в Єгипті. Наприклад, 2023 року в Єгипті російського туриста на очах у людей з'їла акула. Усе це відбувалося поруч із пляжем, а свідки знімали це на відео.

Після нападу акули на російського туриста на єгипетському курорту Хургада влада ввела заборону на купання і водні види спорту на пляжах.

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