Батискаф із росіянами затонув під час екскурсії в Єгипті: що відомо
Біля берегів Єгипту під час екскурсії затонув батискаф. На його борту перебували 45 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.
"Екскурсійний батискаф із 45 росіянами всередині затонув біля узбережжя Хургади в Єгипті. Загинули щонайменше четверо людей, дев'ятеро дістали поранення", - ідеться в повідомленні.
Як зазначають у Telegram-каналі, це сталося вранці 27 березня на відстані одного кілометра від берега.
"Під водою проходила регулярна екскурсія. Крім членів екіпажу, на борту перебували 45 туристів, які приїхали за путівками. Серед них були діти", - додає .
Більшість відпочивальників врятовано, їх доправили до лікарень.
Відпочинок росіян у Єгипті
Незважаючи на масштабне вторгнення РФ в Україну, Єгипет став другим за популярністю закордонним напрямком для росіян. Пальму першості забрала собі Туреччина.
Водночас на курортах Єгипту додалося і туристів з Європи. Зокрема, гості з Німеччини склали найбільшу кількість приїздів у Хургаду поряд з іншими 20 європейськими країнами, з яких прилетіли туристи.
НП із росіянами в Єгипті
Зазначимо, що це не перша НП із росіянами в Єгипті. Наприклад, 2023 року в Єгипті російського туриста на очах у людей з'їла акула. Усе це відбувалося поруч із пляжем, а свідки знімали це на відео.
Після нападу акули на російського туриста на єгипетському курорту Хургада влада ввела заборону на купання і водні види спорту на пляжах.
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