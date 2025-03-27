Батискаф с россиянами затонул во время экскурсии в Египте: что известно

Фото: батискаф с россиянами затонул во время экскурсии в Египте 27 марта (иллюстрация/Getty Images)

У берегов Египта во время экскурсии затонул батискаф. На его борту находились 45 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Экскурсионный батискаф с 45 россиянами внутри затонул у побережья Хургады в Египте. Погибли как минимум четыре человека, девять получили ранения", - говорится в сообщении. Как отмечают в Telegram-канале, это произошло утром 27 марта на расстоянии одного километра от берега. "Под водой проходила регулярная экскурсия. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, которые приехали по путевкам. Среди них были дети", - добавляет . Большинство отдыхающих спасены, их доставили в больницы.