Батискаф с россиянами затонул во время экскурсии в Египте: что известно
У берегов Египта во время экскурсии затонул батискаф. На его борту находились 45 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
"Экскурсионный батискаф с 45 россиянами внутри затонул у побережья Хургады в Египте. Погибли как минимум четыре человека, девять получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Telegram-канале, это произошло утром 27 марта на расстоянии одного километра от берега.
"Под водой проходила регулярная экскурсия. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, которые приехали по путевкам. Среди них были дети", - добавляет .
Большинство отдыхающих спасены, их доставили в больницы.
Отдых россиян в Египте
Несмотря на масштабное вторжение РФ в Украину, Египет стал вторым по популярности зарубежным направлением для россиян. Пальму первенства забрала себе Турция.
В то же время на курортах Египт добавилось и туристов из Европы. В частности, гости из Германии составили самое большое число приездов в Хургаду наряду с другими 20 европейскими странами, из которых прилетели туристы.
ЧП с россиянами в Египте
Отметим, что это не первое ЧП с россиянами в Египте. Например, в 2023 году в Египте российского туриста на глазах у людей съела акула. Все это происходило рядом с пляжем, а свидетели снимали это на видео.
После нападения акулы на российского туриста на египетском курорта Хургада власти ввели запрет на купание и водные виды спорта на пляжах.
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