До батальйону щодня. У ЗСУ розповіли про втрати окупантів під Бахмутом та Авдіївкою

Російські окупанти ведуть цілодобові штурми під Бахмутом та Авдіївкою, зазнаючи при цьому серйозних втрат. ЗСУ у відповідь завдають вогневого ураження всіма видами озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
"Противник веде постійні штурми у районі Бахмута та Авдіївки, намагаючись прорвати українську оборону", - заявив Череватий.
За його словами, Збройні сили України завдають вогневого ураження всіма видами озброєнь, а росіяни зазнають великих втрат. Це можна помітити за зведеннями Генерального штабу ЗСУ. Також Череватий додав, що перекинути війська з Херсонської області росіянам буде не так просто і українське командування завадить цим планам ворога.
"Інтенсивність атак нівелюється нашим вогнем і якістю нашої оборони. Для будь-якої нормальної армії світу вони вже зазнають критичних втрат, ворог може втрачати до батальйону щодня", - заявив речник.
Він підкреслив, що ворог міг би замислитися і змінити тактику, але поки що цього не видно, оскільки вони слідують завданню політичного керівництва РФ.
Нагадаємо, що російські війська після втечі з Херсону можуть посилити штурми на Донецькому напрямку. Таким чином окупанти намагатимуться забезпечити логістику на південь України.
Також сили оборони України продовжують контрнаступальні дії в районі Сватове та Кремінної Луганської області, розширюють зону контролю у Херсонській області, і тримають рубежі в Донецькій області, де атаки російських загарбників не припиняються, і тривають важкі бої.
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