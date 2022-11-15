До батальона каждый день. В ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой
Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы под Бахмутом и Авдеевкой, при этом они несут серьезные потери. ВСУ в ответ наносят огневое поражение всем видам вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Противник ведет постоянные штурмы в районе Бахмута и Авдеевки, пытаясь прорвать украинскую оборону", - заявил Череватый.
По его словам, Вооруженные силы Украины наносят огненное поражение всеми видами вооружений, а россияне несут большие потери. Это можно заметить по сведениям Генерального штаба ВСУ. Также Череватый добавил, что перебросить войска из Херсонской области россиянам будет не так просто и украинское командование помешает этим планам врага.
"Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже терпят критические потери, враг может терять до батальона ежедневно", - заявил спикер.
Он подчеркнул, что враг мог бы задуматься и изменить тактику, но пока этого не видно, поскольку они следуют задаче политического руководства РФ.
Напомним, что российские войска после бегства из Херсона могут усилить штурмы в Донецком направлении. Таким образом, оккупанты будут пытаться обеспечить логистику на юг Украины.
Также силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово и Кременной Луганской области, расширяют зону контроля в Херсонской области и держат рубежи в Донецкой области, где атаки российских захватчиков не прекращаются, и продолжаются тяжелые бои.
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