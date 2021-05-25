В бассейне реки Тиса на Закарпатье обнаружили почти полсотни незаконных свалок

Абрамовский провел совместное совещание с представителями Минрегиона, Министерства внутренних дел, Закарпатской областной государственной администрации, Государственного агентства лесных ресурсов, Госагентства водных ресурсов, Госэкоинспекции.

"После нынешних весенних паводков по Тисе и ее притокам снова можно изучать современные потребительские привычки Закарпатья: пластиковые бутылки, пакеты, средства индивидуальной защиты - все эти отходы сформировали новые заторы. С начала года в бассейне реки Тиса уже было выявлено 42 несанкционированных свалки", - сказано в сообщении.

Глава Минэкологии подчеркнул, что первоочередная задача власти - предотвращать образование стихийных свалок на побережьях рек, а "не каждый год отчаянно бороться с последствиями".

Указано, что для устойчивого управления твердыми бытовыми отходами в регионе в первую очередь необходимо:

разработать и утвердить схемы санитарной очистки населенных пунктов;

сформировать перечень земельных участков, которые могут использовать для инвестиционных проектов строительства комплексов по переработке бытовых отходов;

менять устоявшиеся бытовые привычки населения.

По результатам совещания министр дал ряд поручений руководителям соответствующих органов.