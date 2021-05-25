В бассейне реки Тиса на Закарпатье обнаружили почти полсотни незаконных свалок

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что с начала года в бассейне реки Тиса на Закарпатье обнаружили 42 незаконных свалки. Он подчеркнул, что украинские реки не должны превращаться в мусоропроводы.
Абрамовский провел совместное совещание с представителями Минрегиона, Министерства внутренних дел, Закарпатской областной государственной администрации, Государственного агентства лесных ресурсов, Госагентства водных ресурсов, Госэкоинспекции.
"После нынешних весенних паводков по Тисе и ее притокам снова можно изучать современные потребительские привычки Закарпатья: пластиковые бутылки, пакеты, средства индивидуальной защиты - все эти отходы сформировали новые заторы. С начала года в бассейне реки Тиса уже было выявлено 42 несанкционированных свалки", - сказано в сообщении.
Глава Минэкологии подчеркнул, что первоочередная задача власти - предотвращать образование стихийных свалок на побережьях рек, а "не каждый год отчаянно бороться с последствиями".
Указано, что для устойчивого управления твердыми бытовыми отходами в регионе в первую очередь необходимо:
По результатам совещания министр дал ряд поручений руководителям соответствующих органов.
Напомним, ранее в ГЭИ назвали основную экологическую проблему в Украине. Это - несанкционированные свалки.
Как писало РБК-Украина, в феврале в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовные производства.