Баскетбольний "Прометей" з шаленим нефартом програв "Ховентуту" в групі Єврокубка

Слобожанський "Прометей" зазнав прикрої поразки від "Ховентута" з іспанської Бадалони в черговому турі групового етапу Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, груповий етап, 9-й тур

"Ховентут" – "Прометей" – 79:76 (15:26, 18:15, 29:20, 17:15)

Після більш-менш рівного дебюту зустрічі "титани" взялися за створення гандикапу. Підопічні Ронена Гінзбурга доволі швидко збільшили перевагу з трьох пунктів до солідних 15-ти очок. Лише наприкінці першої чверті бадалонці прийшли до тями та скоротили дефіцит до -11.

У другій десятихвилинці "Прометей" спершу знову зумів вийти на 15-очковий рубіж. Однак, "Ховентут" вирівняв становище та перед великою перервою зменшив відставання фактично вдвічі. Розкішний же старт третьої чверті у виконанні господарів повністю перевернув гру.

Бадалонці не просто зрівняли рахунок. Команда Карлеса Дурана спробувала піти у відрив. Щоправда, "титани" змогли повернутися з -6 та залишили інтригу на фінальні 10 хвилин. У вирішальній чверті були вже справжні гойдалки, бо лідер кілька разів змінювався.

На останній хвилині в двох атаках "Прометея" Агада змарнував дві спроби набрати очки. Після другого кидка нігерійця м'яч по-зрадницьки прокотився по кошику. Натомість далі слобожанці програли спірний м'яч, і юний Прей у швидкій атаці господарів набрав вирішальні 2 очки.

Такий підсумок поєдинку залишив поза зоною плей-офф після першого кола обидві команди. Рекорд "Ховентута" та "Прометея" ідентичний – 4 перемоги, 5 поразок. У наступному турі слобожанці зустрінуться з німецьким "Гамбургом" (5 грудня)