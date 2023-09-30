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Баскетбольний "Прометей" розгромом розпочав захист титулу ЛЕБЛ

Фото: Слобожанці просто знищили "Віймсі" (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" здобув розгромну перемогу над "Віймсі" в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга, регулярний сезон

"Прометей" – "Віймсі" – 106:61 (18:14, 31:7, 26:19, 31:21)

 

У першій чверті слобожанці зробили кілька спроб піти у відрив. Утім, естонський колектив ці намагання підопічних Ронена Гінзбурга зумів нівелювати. Так, "Віймсі" програв стартову десятихвилинку, але дефіцит був невеликим (-4).

А ось друга чверть стала повним фіаско Валдо Ліпса та його хлопців. Естонці взагалі нічого не змогли протиставити потужності "Прометея". За весь відрізок баскетболістам "Віймсі" вдалося набрати лише 7 пунктів. Натомість слобожанці записали до активу 31 очко.

Майже тридесятковий гандикап до перерви фактично перетворив другу половину на формальність. Виграв від такого перебігу подій Гінзбург, який отримав можливість перевірити в бойових умовах увесь ростер виконавців. Але навіть з кадровими змінами "Прометей" зумів додати до власної переваги ще 7 і 10 пунктів за підсумком третьої та четвертої 10-хвилинок.

Найрезультативнішими в складі слобожанців стали Іссуф Санон і Ондржей Балвін (по 16 очок). Літній новачок команди Маркус Кін набрав 13 пунктів. Наступний матч "Прометей" проведе в Єврокубку – 4 жовтня проти німецького "Гамбурга".

До слова, київський "Будівельник" отримав трансферний бан через оборонця "Прометея".

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