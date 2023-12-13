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Баскетбольний "Прометей" розгромом "Бешикташа" закріпився в зоні плей-офф Єврокубка

Рига, Середа 13 грудня 2023 21:09
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Баскетбольний "Прометей" розгромом "Бешикташа" закріпився в зоні плей-офф Єврокубка Фото: Ондржей Балвін під щитом стамбульців (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

"Прометей" зі Слобожанського здобув упевнену перемогу над стамбульським "Бешикташем" на груповому етапі Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 11-й тур

"Прометей" – "Бешикташ" – 89:70 (26:14, 19:26, 27:10, 17:20)

"Титани" швидше увійшли в гру та швидко створили невеликий гандикап. Утім, стамбульці зуміли вирівняти становище до середини першої чверті. Однак, продовжитиму в тому ж темпі баскетболісти "Бешикташа" не змогли. Натомість слобожанці завершили відрізок із +12.

Щоправда, цей відрив "чорні орли" ліквідували за половину другої 10-хвилинки. Підопічним Ронена Гінзбурга довелося розпочинати заново. Результат вийшов двозначним. З одного боку, "Прометей" програв чверть. З іншого – на велику перерву "титани" пішли з п'ятьма пунктами переваги.

Повністю ж розкрилися слобожанці в третій десятихвилинці. Упродовж усієї чверті "Прометей" методично збільшував власну перевагу, дозволивши "Бешикташу" набрати всього десяток очок. Натомість команда Гінзбурга вийшла на рубіж +22 і перетворила фінальні 10 хвилин на формальність.

Остання чверть обернулася легкими гойдалками. "Титани" грали з огляду на рахунок і тримали під контролем гандикап. Стамбульці спромоглися наблизитися на відстань 16-ти очок, але згодом "Прометей" відновив статус-кво та спокійно довів матч до перемоги.

Найрезультативнішим у складі слобожанців став Ондржей Балвін. Центровий набрав 17 очок і зробив 9 підбирань. Друга перемога поспіль дозволила підопічним Гінзбурга наздогнати "Бешикташ" у турнірній таблиці. Наразі "Прометей" піднявся на 5-те місце в групі A.

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