Баскетбольний "Прометей" підписав американця з досвідом виступів у Євролізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

25-річний центровий перебрався до лав українського гранда в статусі вільного агента. Американець був без клубу з березня, коли за обопільною згодою розірвав контракт із "Галатасараєм".

Стамбульська команда була другим досвідом Флойда в Туреччині. У сезоні 2021/22 він захищав кольори "Фенербахче". У складі "жовтих канарок" бігмен став чемпіоном Туреччини та виступав у Євролізі (14 матчів).

Раніше американець захищав кольори афінського "Панатінаїкоса", "Хапоеля" з Гільбоа, "Промітеса" з Патрів і грецької "Ларіси". У чемпіонатах Греції-2020 та першості Ізраїлю-2021 був лідером за кількістю блокшотів. Здобув Суперкубок Греції з "Промітеасом" у 2020 році.

Хто такий Джихайв Флойд

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав "Голі Кросс Крузейдерс". На драфті НБА-2019 не був обраний жодною з команд.

Після невдалої церемонії перебрався до Європи, де почав тренуватися з німецьким "Різен Людвігсбургом". Однак, дебютувати в Бундеслізі не встиг і перебрався в чемпіонат Греції. Торік потрапив у ростер "Фінікс Санз" на Літню лігу асоціації.

Двічі був визнаний Найкращим оборонцем Patriot League (2018, 2019). У лавах "Прометея", найімовірніше, стане дублером Ондржея Балвіна.