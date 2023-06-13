ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Баскетбольний "Прометей" підписав американця з досвідом виступів у Євролізі

Новость на русском →
Рига, Вівторок 13 червня 2023 16:00
Баскетбольний "Прометей" підписав американця з досвідом виступів у Євролізі Фото: Джихайв Флойд у складі "Фенербахче" (fenerbahce.org)
Автор: Антон Федорців

Черговим літнім новачком слобожанського "Прометея" став бігмен зі Штатів Джихайв Флойд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний центровий перебрався до лав українського гранда в статусі вільного агента. Американець був без клубу з березня, коли за обопільною згодою розірвав контракт із "Галатасараєм".

Стамбульська команда була другим досвідом Флойда в Туреччині. У сезоні 2021/22 він захищав кольори "Фенербахче". У складі "жовтих канарок" бігмен став чемпіоном Туреччини та виступав у Євролізі (14 матчів).

Раніше американець захищав кольори афінського "Панатінаїкоса", "Хапоеля" з Гільбоа, "Промітеса" з Патрів і грецької "Ларіси". У чемпіонатах Греції-2020 та першості Ізраїлю-2021 був лідером за кількістю блокшотів. Здобув Суперкубок Греції з "Промітеасом" у 2020 році.

Хто такий Джихайв Флойд

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав "Голі Кросс Крузейдерс". На драфті НБА-2019 не був обраний жодною з команд.

Після невдалої церемонії перебрався до Європи, де почав тренуватися з німецьким "Різен Людвігсбургом". Однак, дебютувати в Бундеслізі не встиг і перебрався в чемпіонат Греції. Торік потрапив у ростер "Фінікс Санз" на Літню лігу асоціації.

Двічі був визнаний Найкращим оборонцем Patriot League (2018, 2019). У лавах "Прометея", найімовірніше, стане дублером Ондржея Балвіна.

До слова, раніше збірна України отримала календар матчів у баскетбольній прекваліфікації Олімпіади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
NEWS
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни