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Баскетбольний "Прометей" підписав американця з Європи

Фото: Рональда Марча красиво провели в Роанні (facebook.com/choraleroannebasket)
Автор: Антон Федорців

Лави "Прометея" зі Слобожанського в міжсезоння поповнив американський баскетболіст Рональд Марч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний універсал донедавна захищав кольори французького "Роанна". Уродженець Арізони може закрити позиції оборонця та легкого форварда.

Марч на студентському рівні виступав за "Філандер Сміт Коледж" у штаті Арканзас. На драфті НБА-2016 не був обраний жодною з команд, тож переїхав до Старого світу. Розпочав професіональну кар'єру в швейцарській "Рів'єрі", а сезон 2019/20 провів у французькій "Савої".

Останні три сезони Марч відіграв за "Роанн". За підсумками кампанії 2022/23 американець став другим скорером чемпіонату Франції. Середні цифри форварда в сезоні – 21.4 очко, 4.8 підбирання, 4.4 передачі та 1.9 перехоплення за 32 хвилини на паркеті.

"Прометей" завершив сезон тріумфом у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі та півфіналом Єврокубка. У прийдешній баскетбольний рік слобожанці, повернуться до чемпіонату України. Натомість за межами батьківщини гратимуть або ЛЕБЛ, або в першості Польщі.

До слова, раніше екс-зірка НБА Ентоні оголосив про завершення кар'єри професіонала.

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