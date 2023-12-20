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Баскетбольній "Прометей" в останній атаці драматично програв "Лондон Лайонс" у Єврокубку

Фото: "Титани" не змогли довести матч до перемоги (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" зазнав виїзної поразки від англійського "Лондон Лайонс" на груповому етапі Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 12-й тур

"Лондон Лайонс" – "Прометей" – 89:88 (28:25, 23:17, 14:22, 24:24)

 

Дебют зустрічі "титани" залишили за собою. Підопічні Ронена Гінзбурга відірвалися на 8 пунктів, але занадто розслабилися. Натомість "леви" додали та зуміли наздогнати гостей ще до кінця першої чверті. Зрештою, лондонці завершили відрізок із +3.

Наступні 10 хвилин минули під контролем "Лайонс". Господарі паркету тримали "Прометей" на безпечній відстані. На велику перерву "Лондон" пішов із 9-очковим гандикап. Ще трохи команда Петара Божіча додала в третій чверті, вийшовши до її середини на рубіж 11 пунктів.

Та тут слобожанці перехопили ініціативу. "Прометей" видав відрізок 10:0 у кінцівці десятихвилинки та скоротив відставання до мінімуму. Після нетривалих гойдалок у фінальній чверті "титани" вирвалися вперед. На піку слобожанці вели з +7, але примудрилися розгубити запас. Влучний же триочковий форварда "левів" Деккера забезпечив перемогу лондонців.

Поразка залишила "Прометей" на 6-й сходинці групи A змагань. "Титани" наразі останнім проходять у плей-офф. Рекорд команди посередній – 6 перемог, 6 поразок.

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