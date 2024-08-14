Баскетбольний гранд припинив існування до старту Суперліги України: відома причина

Про це заявив виконавчий директор баскетбольного "Прометея", повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook функціонера .

Доросла команда та баскетбольна академія "титанів" припиняють існування. Раніше така ж доля спіткала волейбольні колективи "Прометея".

"Шановні друзі, вболівальники, наші віддані фани. Так, насправді баскетбольний клуб "Прометей", академія "Прометей" припиняють своє існування. Через тиск правоохоронних органів, наша команда, як і всі інші команди СК "Прометей", втратила підтримку партнерів, які не готові нести репутаційні втрати через участь в нашому проєкті", – написав Палійчук.

Нещодавно власник мультиспортивного клубу Володимир Дубинський оголосив про припинення існування жіночої та чоловічої волейбольних команд. Окрім того, він склав повноваження віце-президента профільної федерації та президента Професіональної волейбольної ліги України. Причина – обшуки в клубному офісі та в помешканні інвестора.

Що відомо про "Прометей"

Заснований у 2018 році баскетбольний клуб. У дебютний сезон "титани" тріумфували у Вищій лізі.

У сезоні 2019/20 слобожанці фінішували на 3-й сходинці Суперліги, а в наступному сезоні стали чемпіонами України. Після повномасштабного вторгнення РФ основна команда переїхала до Риги та розпочала виступи в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі (ЛЕБЛ). Там "Прометей" двічі поспіль завоював титули.

У сезоні 2023/24 український ростер команди вдруге тріумфував у Вищій лізі та дійшов до фіналу Кубка України. У новому сезоні "титани" повинні були відновити виступи в Суперлізі, відмовившись від змагань в ЛЕБЛ.