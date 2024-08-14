Баскетбольный гранд прекратил существование до старта Суперлиги Украины: известна причина

Об этом заявил исполнительный директор баскетбольного "Прометея", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook функционера .

Взрослая команда и баскетбольная академия "титанов" прекращают свое существование. Ранее такая же участь постигла волейбольные коллективы "Прометея".

"Уважаемые друзья, болельщики, наши преданные фаны. Да, на самом деле баскетбольный клуб "Прометей", академия "Прометей" прекращают свое существование. Из-за давления правоохранительных органов наша команда, как и все другие команды СК "Прометей", потеряла поддержку партнеров, которые не готовы нести репутационные потери из-за участия в нашем проекте", – написал Палийчук.

Недавно владелец мультиспортивного клуба Владимир Дубинский объявил о прекращении существования женской и мужской волейбольных команд. Кроме того, он сдал полномочия вице-президента профильной федерации и президента Профессиональной волейбольной лиги Украины. Причина – обыски в клубном офисе и в доме инвестора.

Что известно о "Прометее"

Основанный в 2018 году баскетбольный клуб. В дебютный сезон "титаны" триумфовали в Высшей лиге.

В сезоне 2019/20 слобожанцы финишировали на 3-й строчке Суперлиги, а в следующем сезоне стали чемпионами Украины. После полномасштабного вторжения РФ основная команда переехала в Ригу и начала выступления в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге (ЛЭБЛ). Там "Прометей" дважды подряд завоевал титулы.

В сезоне 2023/24 украинский ростер команды во второй раз триумфовал в Высшей лиге и дошел до финала Кубка Украины. В новом сезоне "титаны" должны были возобновить выступления в Суперлиге, отказавшись от соревнований в ЛЭБЛ.