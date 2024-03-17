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Баскетбольний "Дніпро" зазнав першої поразки в сезоні Суперліги: скільки тривала серія

Київ, Неділя 17 березня 2024 16:24
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Баскетбольний "Дніпро" зазнав першої поразки в сезоні Суперліги: скільки тривала серія Фото: "Мавпи" завершили переможну серію лідера першості (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

"Черкаські Мавпи" завдали поразку "Дніпру" в київському баблі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Суперліга, регулярний чемпіонат

"Черкаські Мавпи" – "Дніпро" – 77:70 (19:19, 17:18, 17:11, 24:22)

Із перших хвилин на паркеті розпочалися "гойдалки". Спершу в лідерах побували підопічні Артема Сліпенчука. Згодом ініціативою заволоділи дніпровці. Зрештою, стартова чверть завершилася з рівним рахунком (19:19).

За схожим сценарієм промайнула й друга десятихвилинка. Ані "Мавпи", ані "Дніпро" впродовж цього ігрового відрізку не спромоглися відірватися в рахунку бодай на три пункти. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки, а на велику перерву лідер Суперліги пішов із перевагою на 1 пункт.

Ключовою в протистоянні стала третя чверть. Першим хід зробив "Дніпро". Хлопці Володимира Коваля до середини 10-хвилинки зуміли створити 5-очковий гандикап. Утім, черкащани додали в активності, відіграли відставання і організувала власний відрив.

У фінальній чверті "Мавпи" не розгубили власної переваги. Більше того, команда Сліпенчука додала ще два пункти згори. Зрештою, черкащани завдали "Дніпру" першої поразки в нинішньому сезоні. Підопічні Коваля закінчили 24-матчеву переможну серію. Невдача, однак, не похитнула лідерство дніпровців у турнірній таблиці, а "Мавпи" закріпилися на 6-те місце.

До слова, раніше "Прометей" безапеляційно програв "Бургу" в чвертьфіналі Єврокубка.

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