UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Баскетбольний "Дніпро" виграв домашній передсезонний турнір

Фото: Дніпровці з медалями Меморіалу Говорунова-Таслицького (facebook.com/bc.dnipro)
Автор: Антон Федорців

Віце-чемпіон України "Дніпро" випередив чинних чемпіонів зі столичного "Будівельника" у баскетбольному турнірі пам'яті заслужених тренерів України Миколи Говорунова та Юхима Таслицького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

Господарі змагань виграли обидва матчі в гостей меморіалу. Після перемоги над "Запоріжжям" (76:70) дніпровці впоралися з "гладіаторами" столиці.

Із перших хвилин протистояння з "Будівельником" команда Володимира Коваля захопила ініціативу. Запалу господарів майданчика вистачило на три чверті. У цей відрізок поєдинку "Дніпро" тримав суперника не безпечній відстані 5-8 очок.

Утім, столичний колектив відшукав внутрішні резерви на ривок у фінальній 10-хвилинці. Як наслідок, дніпровці пережили неприємні вирішальні хвилини. За рахунку 73:72 на користь "Дніпра" кияни навіть могли вийти вперед, але Горобченко класно заблокував спробу Луценка.

Дві перемоги з двох можливих зробили підопічних Коваля переможцем турніру. Натомість "Будівельник" несподівано завершив змагання без перемог. Перед поразкою від "Дніпра" кияни програли і "Запоріжжю" (64:69). 

До слова, напередодні Суперліга оприлюднила календар матчів сезону 2023/24.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол