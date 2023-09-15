Баскетбольний "Дніпро" виграв домашній передсезонний турнір

Віце-чемпіон України "Дніпро" випередив чинних чемпіонів зі столичного "Будівельника" у баскетбольному турнірі пам'яті заслужених тренерів України Миколи Говорунова та Юхима Таслицького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу .

Господарі змагань виграли обидва матчі в гостей меморіалу. Після перемоги над "Запоріжжям" (76:70) дніпровці впоралися з "гладіаторами" столиці.

Із перших хвилин протистояння з "Будівельником" команда Володимира Коваля захопила ініціативу. Запалу господарів майданчика вистачило на три чверті. У цей відрізок поєдинку "Дніпро" тримав суперника не безпечній відстані 5-8 очок.

Утім, столичний колектив відшукав внутрішні резерви на ривок у фінальній 10-хвилинці. Як наслідок, дніпровці пережили неприємні вирішальні хвилини. За рахунку 73:72 на користь "Дніпра" кияни навіть могли вийти вперед, але Горобченко класно заблокував спробу Луценка.

Дві перемоги з двох можливих зробили підопічних Коваля переможцем турніру. Натомість "Будівельник" несподівано завершив змагання без перемог. Перед поразкою від "Дніпра" кияни програли і "Запоріжжю" (64:69).