Баскетбольный "Днепр" выиграл домашний предсезонный турнир

Вице-чемпион Украины "Днепр" опередил действующих чемпионов из столичного "Будивельника" в баскетбольном турнире памяти заслуженных тренеров Украины Николая Говорунова и Ефима Таслицкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба .

Хозяева соревнований выиграли оба матча у гостей мемориала. После победы над "Запорожьем" днепровцы справились с "гладиаторами" столицы.

С первых минут противостояния с "Будивельником" команда Владимира Коваля захватила инициативу. Пыла хозяев площадки хватило на три четверти. В этот отрезок поединка "Днепр" держал соперника на безопасном расстоянии в 5-8 очков.

Впрочем, столичный коллектив нашел внутренние резервы на рывок в финальной 10-минутке. Как следствие, днепровцы испытали неприятные решающие минуты. При счете 73:72 в пользу "Днепра" киевляне могли даже выйти вперед, но Горобченко классно заблокировал попытку Луценко.

Две победы из двух возможных сделали подопечных Коваля победителем турнира. В свою очередь "Будивельник" неожиданно завершил соревнования без побед. Перед поражением от "Днепра" киевляне проиграли и "Запорожью" (64:69).