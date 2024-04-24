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Баскетбольный "Днепр" стал чемпионом Украины после победы над "Ровно"

Ровно, Среда 24 апреля 2024 20:52
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Баскетбольный "Днепр" стал чемпионом Украины после победы над "Ровно" Фото: Днепровцы оформили чемпионский дубль (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

"Днепр" во второй раз одолел "Ровно" и выиграл финальную серию плей-офф баскетбольной Суперлиги 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Суперлига, плей-офф, финал

"Ровно" – "Днепр" – 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20); серия – 0:2

Подопечные Владимира Коваля завладели инициативой с первых минут. К середине стартовой четверти днепровцы оторвались на пять пунктов. Впрочем, хозяева паркета смогли сравнять счет. Однако, "Днепр" закончил отрезок с минимальным преимуществом.

Со стартом второй 10-минутки команда Коваля принялась методически работать над созданием гандикапа. Дефицит очков для "Ровно" вырос до 11-ти пунктов. Правда, к большому перерыву хозяева сумели немного улучшить положение. В дебюте же третьей четверти ровенчане сумели вплотную подобраться к "Днепру".

Фавориту пришлось включить дополнительные скорости. Как следствие, днепровцы выдали самую результативную десятиминутку, набрав 25 очков. На этом фоне баскетболисты "Ровно" фактически сдались, а ребята Коваля увеличили отрыв до двух десятков пунктов.

Итоговое преимущество "Днепра" составило +21. Вторая победа позволила гранду завершить финальную серию Суперлиги. Днепровцы во второй раз в истории завоевали чемпионский титул, положив золотые медали в ранее выигранный Кубок Украины.

Сезон 2023/24 баскетбольной Суперлиги

Регулярный чемпионат начали 11 коллективов. В декабре с чемпионата из-за финансовых проблем неожиданно снялся действующий чемпион – столичный "Будивельник". Результаты матчей с участием киевлян были аннулированы.

"Днепр" выиграл регулярку Суперлиги, потерпев лишь одно поражение (26 побед). В первом раунде плей-офф подопечные Коваля одолели львовскую "Политехнику-Галичину" (2:0), а в полуфинале – "Черкасских Мавп" (2:1). "Ровно" на пути к финалу прошел "Старый Луцк" и "Киев-Баскет".

В бронзовой серии столичная команда дважды одолела "Мавп". По итогам плей-офф все четыре коллектива расположились в том же порядке, что и после всех туров регулярного первенства.

К слову, ранее сборная Украины уступила Португалии в отборе к Евробаскету-2025.

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