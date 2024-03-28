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Баскетбольний "Дніпро" з розгромом "Політехніки" став другим півфіналістом Суперліги

Дніпро, Четвер 28 березня 2024 19:35
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Баскетбольний "Дніпро" з розгромом "Політехніки" став другим півфіналістом Суперліги Фото: Максим Закурдаєв (праворуч) набрав 17 очок проти галичан (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

"Дніпро" вдруге здолав львівську "Політехніку-Галичину" в 1/4 фіналу плей-офф чемпіонату України з баскетболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Суперліга, плей-офф, 1/4 фіналу

"Політехніка-Галичина" – "Дніпро" – 49:101 (18:22, 7:27, 11:23, 13:29; перший матч – 53:97)

Львів'яни зуміли нав'язати конкуренцію переможцю регулярки лише в стартовій чверті. Проспавши дебют, "Політехніка" навіть змогла відіграти дефіцит -7. Щоправда, наприкінці відрізку "Дніпро" знову відірвався на 4 пункти.

Натомість в кожній з наступних 10-хвилинок підопічні Володимира Коваля перемагали з двозначною перевагою. Дніпровці "привезли" опонентам 20, 12 та 16 очок відповідно. Фінальна перевага "Дніпра" склала ціли 52 пункти.

Найрезультативнішим у складі команди Коваля став форвард Станіслав Тимофеєнко. Він набрав 21 очко та зробив 8 підбирань. Тим часом його колега за амплуа Володимир Конєв додав 21 пункт, а ще оформив 8 підбирань і віддав 4 передачі.

Отже, "Дніпро" виграв чвертьфінальну серію до двох перемог. У півфіналі дніпровці зустрінуться з "Черкаськими Мавпами". Вони здобули дві перемоги над "Запоріжжям". Стадія 1/2 фіналу складатиметься з двох матчів. Переможець позмагається за "золото", а невдаха – за бронзові нагороди.

До слова, слобожанський "Прометей" отримав першого суперника в плей-офф ЛЕБЛ.

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