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Баскетбольная сборная Украины в овертайме проиграла последний спарринг перед отбором к ЧМ-2023

Фото: Святослав Михайлюк стал самым результативным в составе сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Болезненным поражением от сборной Финляндии завершился товарищеский матч национальной команды Украины в Хельсинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

Финляндия – Украина – 97:94 ОТ (16:20, 31:24, 15:27, 25:16, 10:7)

Первая четверть задала тон всей товарищеской встрече. Уже с первой 10-минутки на паркете начались качели с постоянной сменой лидера. Но ориентировочно с середины четверти украинцы перехватили инициативу и завершили этот отрезок с +4 в свою пользу.

В свою очередь вторая четверть стала зеркальным отражением первой. Сначала украинцы полностью контролировали ход поединка и держали сборную Финляндии на безопасном расстоянии. Однако хозяева сумели догнать "сине-желтых" и на большой перерыв ушли лидером (47:44).

Качели в третьей 10-минутке снова стали благосклонными к команде Украины. На пике подопечные Айнарса Багатскиса вели с +14 пунктов. Правда, под занавес четверти немного расслабились и подпустили финнов на расстояние девяти очков.

Как оказалось, это был пролог к ​​поражению в финальной 10-минутке. Украинцы в какой-то момент просто "выключились" из игры и вместо победы с комфортным счетом вынуждены были играть овертайм. Там снова "вспыхнуть" сборной Украины было труднее, так что подойти в хорошем настроении к официальным матчам было не суждено...

Лучшим в составе "сине-желтых" стал Святослав Михайлюк. Украинский представитель в НБА набрал 20 очков, оформил 3 подбора и сделал 5 передач.

Теперь сборную Украины ожидают 2 поединка в квалификации к ЧМ-2023. В Риге 24 августа "сине-желтые" примут сборную Италии, а 27 августа сыграют на выезде против сборной Исландии.

Напомним, что баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб перед Евробаскетом-2022.

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