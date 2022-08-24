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Баскетбольна збірна України оголосила заявку на матч відбору до ЧС-2023

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Рига, Середа 24 серпня 2022 09:51
Баскетбольна збірна України оголосила заявку на матч відбору до ЧС-2023 Фото: Фінальне тренування збірної України (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорців

Двох баскетболістів напередоді матчу проти збірної Італії відчепив тренерський штаб національної команди України на чолі з Айнарсом Багатскісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Матч Україна – Італія відбудеться у латвійській Ризі 24 серпня. Початок поєдинку о 18:30. Обидві команди виступають у групі L кваліфікації, де 6 збірних претендують на три путівки на Мундіаль.

До фінального ростеру "синьо-жовтих" потрапили 12 баскетболістів. Двома зайвими виявилися оборонець Віталій Зотов і форвард Павло Крутоус. Вони готуватимуться до наступного поєдинку – проти Ісландії 27 серпня.

Склад збірної України:

захисники

  • Денис Лукашов
  • Ілля Сидоров
  • Юсуф Санон
  • Святослав Михайлюк

форварди

  • Іван Ткаченко
  • Богдан Близнюк
  • Андрій Войналович
  • В'ячеслав Бобров

центрові

  • Володимир Герун
  • Олексій Лень
  • Артем Пустовий
  • Дмитро Скапінцев

Раніше баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб головної команди. Роботу в збірній завершили Віталій Степановський та Валерій Плеханов. Обидва асистенти головного тренера зосередяться на клубній роботі.

Нагадаємо, що українська збірна програла Фінляндії останній спаринг перед серією офіційних матчів.

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