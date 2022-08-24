Баскетбольна збірна України оголосила заявку на матч відбору до ЧС-2023

Двох баскетболістів напередоді матчу проти збірної Італії відчепив тренерський штаб національної команди України на чолі з Айнарсом Багатскісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

Матч Україна – Італія відбудеться у латвійській Ризі 24 серпня. Початок поєдинку о 18:30. Обидві команди виступають у групі L кваліфікації, де 6 збірних претендують на три путівки на Мундіаль.

До фінального ростеру "синьо-жовтих" потрапили 12 баскетболістів. Двома зайвими виявилися оборонець Віталій Зотов і форвард Павло Крутоус. Вони готуватимуться до наступного поєдинку – проти Ісландії 27 серпня.

Склад збірної України:

захисники

Денис Лукашов

Ілля Сидоров

Юсуф Санон

Святослав Михайлюк

форварди

Іван Ткаченко

Богдан Близнюк

Андрій Войналович

В'ячеслав Бобров

центрові

Володимир Герун

Олексій Лень

Артем Пустовий

Дмитро Скапінцев

Раніше баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб головної команди. Роботу в збірній завершили Віталій Степановський та Валерій Плеханов. Обидва асистенти головного тренера зосередяться на клубній роботі.