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Баскетбольная сборная Украины объявила состав на сбор перед отбором к ЧМ-2023

Фото: Басктебольная сборная Украины (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорцив

Определился список баскетболистов сборной Украины на сбор перед матчами квалификации к чемпионату мира-2023 против команд Италии и Исландии. Старт тренировок был назначен на 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Айнарсом Багатскисом вызвал на сборы 15 исполнителей. Национальная команда будет готовиться в Риге, а затем поедет на товарищеский турнир в Турцию.

В расширенный состав сборной Украины попали звезды местного чемпионата и легионеры. В частности, будут готовиться к матчам украинские представители в НБА – защитник Михайлюк и центровой Лень. Вернулся в сборную и форвард Близнюк.

"У нас будет три недели до первой официальной игры и почти не будет втягивающих тренировок – команда сразу начнет контактную работу. Я очень надеюсь, что игроки физически будут готовы к этому. Но нам нужно время, чтобы ребята поладили друг с другом, ведь будут новые баскетболисты по сравнению с июльскими играми", – рассказал Багатскис.

Сборная Украины встретится с итальянцами 24 августа в Риге. 27 августа украинцы сыграют со сборной Исландии на выезде. Текущее турнирное положение в группе: Испания, Италия, Исландия по 7 очков, Грузия – 6, Украина – 5, Нидерланды – 4. На ЧМ-2023 выйдут 3 лучшие команды.

Состав сборной Украины на тренировочных сборах:

  • Денис Лукашов
  • Виталий Зотов
  • Илья Сидоров
  • Юсуф Санон
  • Святослав Михайлюк
  • Иван Ткаченко
  • Павел Крутоус
  • Богдан Близнец
  • Андрей Войналович
  • Артем Ковалев
  • Вячеслав Бобров
  • Владимир Герун
  • Алексей Лень
  • Артем Пустовой
  • Дмитрий Скапинцев

К слову, баскетбольная сборная Украины объявила список спаррингов перед Евробаскетом-2022.

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