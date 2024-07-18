Баскетбольна збірна України здобула третю перемогу в Кубку Джонса

Кубок Вільяма Джонса

Тайвань B – Україна – 55:70 (15:20, 16:23, 11:18, 8:16)

"Синьо-жовті" домінували на паркеті впродовж усієї зустрічі. До великої перерви перевага команди Віталія Степановського стала двозначною. У першій чверті українські баскетболісти відірвалися на 5 пунктів, а в другій додали ще сім очок згори.

На третьому ігровому відрізку збірна України збільшила власну перевагу ще на 7 пунктів. Найдомінантнішою стала ж фінальна чверть. Вітчизняні баскетболісти дозволили опонентам набрати лише 8 пунктів, а самі оформили вдвічі більшу кількість.

Найрезультативнішим у складі "синьо-жовтих" став Олександр Антипов, який набрав 13 очок. Натомість Олексій Соловйов додав у скарбничку національної команди 11 пунктів, а Володимир Конєв і Вадим Козак – по 8.

Збірна України здобула 3 перемоги поспіль після двох поразок на старті турніру. Наступний матч команда Степановського проведе проти збірної Малайзії. Поєдинок запланований на 19 липня.