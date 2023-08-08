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Баскетбольна збірна України зазнала третьої втрати перед прекваліфікацією Олімпіади

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Рига, Вівторок 08 серпня 2023 12:29
Баскетбольна збірна України зазнала третьої втрати перед прекваліфікацією Олімпіади Фото: Сергій Павлов у кольорах збірної України (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної України у прекваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор-2024 змушений буде обійтися без травмованого форварда Сергія Павлова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Бігмен "синьо-жовтих" зіткнувся зі серйозними проблемами зі здоров'ям. Він зазнав травми в контрольному матчі національної команди проти збірної Ізраїлю (75:69).

Павлов порвав хрестоподібну зв'язку коліна. Форварда прооперують, а потім на нього чекатиме тривала реабілітація. Баскетбольна федерація взяла на себе всі витрати, пов'язані з відновленням 26-річного бігмена.

Павлов став третьою втратою збірної України напередодні прекваліфікації до Ігор у Парижі. Раніше з лав "синьо-жовтих" вибули оборонці Іссуф Санон і Олександр Липовий. Не допоможуть національній команді й легіонери зі США.

У прекваліфікації до Олімпіади збірна України проведе мінімум три матчі. Перший поєдинок відбудеться 12 серпня проти Болгарії. Після групового етапу дві найкращі команди зіграють у плей-офф проти двійки збірних квартету D. До основної кваліфікації вийде лише переможець прекваліфікаційних змагань.

До слова, напередодні збірна України програла Нідерландам спаринг у Ризі.

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