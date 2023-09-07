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Баскетбольна Суперліга отримала ще одну команду: формат турніру змінили

Фото: "Кривбас" здобув срібні нагороди Вищої ліги 2022/23 (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України включила криворізький "Кривбас" до переліку учасників Суперліги на прийдешній сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Виконком ФБУ вирішив дозволити другій команді Вищої ліги повернутися до баскетбольної еліти. Востаннє "Кривбас" виступав у Суперлізі в сезоні 2021/22.

Криворіжці тоді посіли 8-ме місце. Сезон не змогли дограти через повномасштабне вторгнення РФ до України. На перший "воєнний" баскетбольний рік "Кривбас" заявився до Вищої ліги через брак ресурсів, але тепер федерація отримала гарантії належного фінансування команди.

Через розширення чемпіонату до 11-ти команд функціонери вирішили змінити формат змагань. Тепер "Будівельник", "Дніпро", БІПА, "Київ-Баскет", "Політехніка-Галичина", "Прикарпаття-Говерла", "Черкаські Мавпи", "Старий Луцьк", "Запоріжжя", "Рівне" та "Кривбас" зіграють 3 кола регулярної першості. Далі ж на колективи чекатиме плей-офф.

Суперліга запланувала старт на 3 жовтня. Натомість завершити чемпіонат в елітному дивізіону планують до 1 травня 2024 року. Формат плей-офф, зокрема і кількість учасників, визначать перед третім колом регулярки.

До слова, українець Михайлюк підписав контракт із "Бостоном" на новий сезон НБА.

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