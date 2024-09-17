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Баскетбольна Суперліга отримала календар на старт сезону

Київ, Вівторок 17 вересня 2024 11:27
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Баскетбольна Суперліга отримала календар на старт сезону Фото: Столичні "бджоли" будуть господарями стартового баблу (facebook.com/kyivbasket)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України опублікувала розклад матчів першого ігрового тижня Суперліги 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Прийдешній сезон розпочнеться 2 жовтня. У межах першого ігрового тижня змагань зіграють 12 поєдинків.

Перший бабл кампанії прийме Київ. У столиці зіграють "Київ-Баскет", "Черкаські Мавпи", "Старий Луцьк", івано-франківське "Прикарпаття-Говерла", одеська БІПА та "Рівне". Вони зіграють 9 матчів упродовж трьох днів, а відкриттям сезону стане поєдинок БІПи проти "Прикарпаття-Говерли".

Натомість "Дніпро", "Запоріжжя" і криворізький "Кривбас" 5-7 жовтня зіграють бабл у Запоріжжі. Тамтешній Палац спорту "Юність" вперше з часу повномасштабного вторгнення РФ стане майданчиком баскетбольних змагань. У матчі-відкриття "Дніпро" протистоятиме "Запоріжжю".

Список матчів першого ігрового тижня баскетбольної Суперліги 2024/25:

  • БІПА – "Прикарпаття-Говерла", 2 жовтня
  • "Черкаські Мавпи" – "Старий Луцьк", 2 жовтня
  • "Київ-Баскет" – "Рівне", 2 жовтня
  • БІПА – "Старий Луцьк", 3 жовтня
  • "Черкаські Мавпи" – "Рівне", 3 жовтня
  • "Київ-Баскет" – "Прикарпаття-Говерла", 3 жовтня
  • БІПА – "Рівне", 4 жовтня
  • "Черкаські Мавпи" – "Прикарпаття-Говерла", 4 жовтня
  • "Київ-Баскет" – "Старий Луцьк", 4 жовтня
  • "Дніпро" – "Запоріжжя", 5 жовтня
  • "Дніпро" – "Кривбас", 6 жовтня
  • "Запоріжжя" – "Кривбас", 7 жовтня

Суперліга в сезоні 2024/25 складатиметься з двох етапів – регулярної першості та плей-офф. На перому 9 команд зіграють 4 кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому ж вісімка команд визначить призерів чемпіонату України в матчах на виліт.

До слова, напередодні "Черкаські Мавпи" оголосили про перехід Кошеватського з "Київ-Баскета".

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