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Баскетболіст молодіжної збірної України приєднався до команди-рекордсмена з США

Фото: Владислав Семерич (fbu.ua)
Автор: Андрій Костенко

Форвард Владислав Семерич продовжить кар'єру в студентському баскетбольному колективі Indian Hills Community College зі штату Айова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х команди.

Нова команда українця Indian Hills Warriors уже офіційно оголосила у соцмережах склад на наступний сезон. Українець виступатиме під №15.

Минулого сезону 20-річний Семерич грав за "Монако" U-21 та став віцечемпіоном турніру дублерів у Франції. У 35-ти матчах у середньому за 16,3 хвилини на майданчику він набирав 6,2 очка, 4,3 підбирання, по 0,5 асиста й перехоплення. Завершив сезон 2023/24 із 50% реалізації двоочкових та 30.4% – триочкових кидків.

До Франції вихованець "Черкаських Мавп" виступав у Іспанії за молодіжну команду "Тенерифе". Цього літа баскетболіст був включений до розширеного складу молодіжної збірної України, але не зміг допомогти їй на Євробаскеті U-20 через необхідність проведення хірургічної операції.

Фото: Склад Indian Hills Warriors на наступний сезон (x.com/ihccbasketball)

Indian Hills Warriors: що відомо

Єдина команда у США, яка виграла три поспіль чемпіонати Національної молодіжної атлетичної асоціації коледжів (NJCAA). Це сталося у 1997, 1998 та 1999 роках.

Тоді ж Warriors побили попередній рекорд студентської команди UCLA, вигравши 89 матчів поспіль. Домашньою ареною Indian Hills є спортивний комплекс Hellyer Center. Починаючи з 1986 року, Warriors виграли тут понад 88% своїх домашніх ігор.

Раніше ще одна молода зірка баскетбольної збірної України переїхав у США.

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