Баскетбол. Украина неудачно стартовала в отборе на ЧМ-2023, проиграв Грузии

Уступив первую четверть в минус четыре, украинцы выходили с преимуществом в два очка на заключительную 10-минутку. Однако за три минуты до конца "желто-синие" пропустили небольшой рывок от грузинской сборной, так и не сумев отыграть упущенное. В итоге поражение 83:88.

Лучшим в этом матче стал натурализированный американец сборной Грузии Тадеус МакФаден - у него 27 очков и 9 ассистов при 7 реализованных трехочковых. У украинцев больше всего очков набрал Илья Близнюк - 18, а Вячеслав Петров записал в свой актив дабл-дабл - 16 очков и 12 подборов.

Отметим, в нашей группе также участвуют Испания и Северная Македония. Свой матч эти сборные проведут позже сегодня. Старта матча в 20:30 по Киеву.

Следующий матч Украина проведет в Киеве, 29 ноября, против сборной Северной Македонии.