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У Барселоні затримали вандала, який малював Z-символіку на пам'ятках

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Субота 29 жовтня 2022 23:21
У Барселоні затримали вандала, який малював Z-символіку на пам'ятках Ілюстративне фото: у Барселоні затримали вандала, який малював Z-символіку на визначних місцях (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Барселоні правоохоронці затримали вандала, який намалював Z-символіку на місцевих історичних пам'ятках. Ним виявився 56-річний громадянин України російського походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Каталонії.

За даними правоохоронців, вандал протягом вересня та жовтня намалював кілька графіті з символом "Z", свастикою та погрозами російською мовою. Його малюнки виявили на будівлі, де знаходиться українська асоціація "Джерело", фасаді кафедрального собору Барселони, палацу Женералітету та Будинку Архідиякона.

Фото: малюнки Z-символіки у Барселоні (gencat.cat/ca)

В результаті розслідування з'ясувалося, що підозрюваний опублікував у своїх соцмережах фото з його графіті одразу після нанесення, щоб досягти ширшого розголосу.

"11 жовтня у районі Побленоу з'явилися нові графіті, які включали загрозливі тексти стосовно українського народу та росіян, які проживають у Барселоні та виступають проти вторгнення в Україну", - розповідають у поліції.

Вандала затримали у п'ятницю, 27 жовтня. Йому вже повідомили про підозру у двох злочинах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у німецькому місті Гамбург суд оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв букву "Z" на вікно свого автомобіля.

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