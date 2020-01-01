В Барселоне открыли крупнейшую в Южной Европе зону с низкими выбросами

В испанском городе Барселона в среду, 1 января, открыли крупнейшую зону с низким уровнем выбросов на юге Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, теперь будет действовать запрет на въезд в города и пригородные населенные пункты для наиболее загрязняющих автомобилей.

Кроме того, водителей ожидают штрафы каждый раз, когда они будут въезжать в эту зону. Это касается автомобилей на бензине, купленных до 2000 года, и на дизеле старше 2006 года. Штраф будет составлять 100 - 500 евро.

Первые три месяца будет установлен мораторий, в течение которого нарушителям будут сообщать о нововведениях, но не штрафовать.

Напомним, участники 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Испании одобрили соглашение, в котором содержится призыв принять более амбициозные обязательства в 2020 году.

Кроме того, в Украине с 1 октября 2019 года является обязательным устройство современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц.