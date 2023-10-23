"Барселона" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 протистоятиме іспанській "Барселоні" на виїзді.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Барселона" – "Шахтар" відбудеться в Каталонії 25 жовтня. Поєдинок прийме арена "Естадіо Олімпіко". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.

На старті основної сітки Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Порту" домашній матч (1:3). Реабілітувалися "гірники" в другому турі, коли у вольовому стилі переграли бельгійський "Антверпен" (3:2) у гостях. До поєдинку з "Барселоною" чемпіонів України готуватиме в. о. керманича команди Даріо Срна.