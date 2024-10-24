"Барселона" розгромила "Баварію", "Манчестер Сіті" знищив "Спарту": огляд Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, основний раунд, 3-й тур

"Аталанта" – "Селтік" – 0:0

"Брест" – "Байєр" – 1:1

Голи: Ле Мелу, 39 – Вірц, 24

"Атлетіко" – "Лілль" – 1:3

Голи: Альварес, 8 – Жегрова, 61, Девід, 74 (пенальті), 89

"Барселона" – "Баварія" – 4:1

Голи: Рафінья, 1, 45, 56, Лєвандовскі, 36 – Кейн, 18

"Бенфіка" – "Фейєнорд" – 1:3

Голи: Актюркоглу, 66 – Уеда, 12, Міламбо, 33, 90+2

"Зальцбург" – "Динамо" З – 0:2

Голи: Куленовіч, 49, Петковіч, 84

Вилучення: Шлагер, 66 (З, пряма червона картка)

"Манчестер Сіті" – "Спарта" – 5:0

Голи: Фоден, 3, Холанд, 58, 68, Стоунз, 64, Нунес, 88 (пенальті)

РБ "Лейпциг" – "Ліверпуль" – 0:1

Гол: Нуньєс, 27

"Янг Бойз" – "Інтер" – 0:1

Гол: Тюрам, 90+3

Нереалізований пенальті: Арнаутовіч, 48 (І)

"Атлетіко" забив швидкий гол "Ліллю" – Альварес обікрав оборонця і переграв кіпера. Та потім мадридці пропустили тричі. Зрівняв рахунок розкішним ударом у дальній кут із лінії штрафного Жегрова. А потім дубль оформив Девід. Канадець спершу реалізував одинадцятиметровий, а згодом розібрався у метушні в штрафному мадридських "матрацників".

"Барса" забила мюнхенцям на 1-й хвилині, коли Рафінья реалізував вихід віч-на-віч. Утім, ще до екватору тайму "Баварія" відігралася – Кейн у дотик замкнув простріл Гнабрі. Та цей успіх був останнім для команди Венсана Компані. До перерви Лєвандовскі та той же Рафінья створили гандикап для каталонців. А в другій половині бразилець оформив хет-трик, реалізувавши ще одне побачення з Нойєром.

П'ять голів пражанам відвантажив "Ман Сіті". Першим забив Фоден із лінії штрафного. Далі два м'ячі з меж штрафного оформив Холанд. Дубль норвежця ефектним голом головою після стандарту розділив Стоунз. Під завісу зустрічі Нунес реалізував одинадцятиметровий за грубий фол Пресіадо.

Важко далася перемога "Інтеру". Напіврезервний склад за 90 хвилин так і не спромігся підібрати ключі до воріт "Янг Бойз". Навіть пенальті на старті другої половини Арнаутовіч не реалізував. Довелося Сімоне Індзагі кидати в бій зірок атаки. Один із них – Тюрам – і вирвав перемогу для "нерадзуррі". У доданий арбітром час він замкнув ближню стійку після прострілу Дімарко.