Барселона - ПСЖ: что надо знать о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Барселона" примет на своем поле "Пари Сен-Жермен" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на канале "Футбол 1" и Volia Football HD1. Букмекеры считают, что парижане потерпят поражение в этом поединке.

Лига чемпионов возвращается после более двух месяцев зимнего перерыва. И, несомненно, противостояние "Барселоны" и ПСЖ будет одним из ярчайших. Тем более, что этой зимой отношения между клубами обострились. Французы давно воюют на трансферном рынке с "Барсой" и теперь хотят отобрать у них их именитого Месси. Возможно, сейчас он будет играть против своего будущего клуба.

Групповой этап

"Сине-гранатовая" команда упустила первое место в своем квартете, умудрившись в заключительном туре группового этапа проиграть "Ювентусу" на своем поле со счетом 0:3. А вот парижане, финалисты прошлогодней Лиги чемпионов, заняли первое место в группе. Но несмотря на это решили зимой расстаться с главным тренером Томасом Тухелем и пригласить Маурисио Почеттино, который долгое время жил и играл в Каталонии.

Предыдущие встречи

В 10 очных матчах в рамках турнира "Барселона" была сильнее в четырех, на счету ПСЖ три выигрыша. Самой запоминающейся встречей стало противостояние 2017 года. Тогда парижане одержали убедительную домашнюю победу - 4:0, а вот ответный поединок стал самым феноменальным камбэком в истории ЛЧ. "Барса" выиграла 6:1 и прошла дальше. Вспомним как это было:

Тот матч на "Камп Ноу" стал одним из самых ярких в карьере Неймара. Тем же летом он перешел в ПСЖ после четырех лет в "Барсе". Бразилец не примет участия в предстоящем поединке из-за травмы.

Кадровая ситуация

ПСЖ остался без двух важнейших игроков атаки, что может сказаться на игре команды. Также из-за травмы не сыграет Анхель Ди Мария. Теперь вся надежда в матче против "Барселоны" только на Килиана Мбаппе, который проводит средний для себя сезон.

За "Барселону" точно не сыграют четыре футболиста. Коутиньо и Фати давно травмированы, уже перенесли операцию и восстанавливаются. У Серхи Роберто и Мартина Брэйтуэйта - повреждения.

Прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом первого матча является "Барселона", но только потому, что играет на своем поле. На "Камп Ноу" за всю историю встреч каталонцы парижанам не проиграли ни одного матча. Коэффициент на победу подопечных Роналда Кумана составляет 2,00, тогда как успех французов - 3,50, ничейный результат равен 3,75. А вот в ответном поединке специалисты считают фаворитом ПСЖ - 1,80 против 1,91.