"Барселона" пропустила 8 мячей от "Баварии" и вылетела из Лиги чемпионов

"Бавария" забила восемь мячей "Барселоне" в третьем матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоялась в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и завершилась со счетом 8:2.

Из этих десяти голов каталонский клуб забил только один. Команды обменялись голами в дебюте встречи. Первый гол забил Томас Мюллер уже на 4 минуте. Через три минуты Давид Алаба поразил свои же ворота. Перишич вновь вывел "Баварию" вперед на 21 минуте. Затем за мюнхенцев забили Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счетом 4:1.

После возобновления игры Суарес подарил надежду "Барселоне", забив на 57 минуте. Но "Бавария" ответила еще четырьмя голами, которые забивали Йозуа Киммих, Роберт Левандовски, а под конец матча Филипп Коутиньо оформил дубль.

В полуфинале "Бавария" сыграет с победителем пары между "Лионом" и "Манчестер Сити", которые встретятся завтра в 22:00 по киевскому времени. Команда тренера Кике Сетьена покинула турнир, оставшись без трофеев в этом сезоне.