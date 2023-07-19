"Барселона" повернула "блудного сина": він зіграв 2 матчі в Гвардіоли у 2010 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

31-річний хавбек став третім новачком "блаугранас" у міжсезоння. Раніше каталонці підписали оборонця Мартінеса та півзахисника Гюндогана.

Ромеу підписав із "Барсою" контракт на 3 роки. У договорі з новачком чемпіон Іспанії прописав клаусулу в розмірі 400 млн євро. Переїзд одного з лідерів "Жирони" коштував "Барселоні" орієнтовно 5 мільйонів у євровалюті. Щоправда, частиною трансферу став перехід Пабло Торре до "жирондинців" на правах оренди.

У минулому сезоні Ромеу провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Перші два поєдинку футбольного року він відіграв за англійський "Саутгемптон", якому загалом віддав 8 років.

Хто такий Оріоль Ромеу

Уродженець Ульдекони, до структури "Барселони" потрапив підлітком із академії одвічного опонента – "Еспаньйола". Виступав за резерв "Барси" в Сегунді B і Сегунді.

У сезоні 2010/11 двічі зіграв за першу команду каталонців – повний матч у Суперкубку Іспанії проти "Севільї" та кілька хвилин проти "Депортіво" в чемпіонаті. Перед сезоном 2011/12 перебрався в лондонський "Челсі" за 4,6 млн євро. Закріпитися на "Стемфорд Брідж" не зумів, грав в орендах.

Влітку 2015-го хавбека за 7 млн у євровалюті викупив "Саутгемптон". Невдовзі став лідером "святих" і зіграв 256 матчів у всіх турнірах за "Сотон" (8 голів, 6 асистів). На "Камп Ноу" повинен компенсувати втрату Бускетса.