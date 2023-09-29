"Барселона" під ризиком припинити існування: легендарний клуб звинуватили в корупції

Справа Негрейри здатна "поховати" іспанський гранд. "Барсі" загрожуватиме банкрутство в разі негативного для клубу рішення Феміди.

Очільник Слідчого суду міста Барселона Хоакін Агірре визнав злочином виплати "блаугранас" на 7,7 млн євро Негрейрі впродовж багатьох років. Каталонців звинуватили в хабарництві. Такі ж звинувачення висунули самому суддівському функціонеру, його сину та двом екс-президентам "Барселони" – Жозепу Бартомеу та Сандро Роселю.

Тепер доля справи залежатиме від суду присяжних. Якщо провину функціонерів доведуть, то їм світить 3-6 років у в'язниці. Натомість "Барселона" за такого сценарію буде відсторонена від будь-якої футбольної діяльності та стане банкрутом.

Що таке справа Негрейри

Менеджмент "блаугранас" упродовж багатьох років платив колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Негрейрі за звіти про абрітрів. Так він заробив понад 7 млн євро.

Негрейра відповідав за оцінювання роботи іспанських суддів. Він пропонував підвищити чи понизити в статусі арбітрів, що впливало на призначення на матчі. Окрім того, він призначив делегатів, які оцінювали роботу суддівських бригад. Імовірно, призначення на ключові поєдинки отримували наближені до Негрейри арбітри.

Сам суддівський функціонер і "Барселона" наполягають, що їхня співпраця обмежувалася "технічними відеоконсультаціями". Компанія сина Негрейри нібито подавала в клуб щотижневі звіти за захмарними цінами та без договорів. Звинувачення назвало ці консультації фіктивними.