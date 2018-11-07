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"Барселона" первой гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Новости » Спорт    07.11.2018 - 10:10
Фото: футболисты "Барселоны" (fcbarcelona.com)
Фото: футболисты "Барселоны" (fcbarcelona.com)

Каталонский клуб в 17 раз подряд успешно преодолел групповой этап турнира

"Барселона" первой в сезоне 2018/19 гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Накануне поздно вечером в матче четвертого тура группового этапа ЛЧ миланский "Интер" на своем поле разошелся миром с "сине-гранатовыми" - 1:1.

"Барселона" набрала 10 очков и лидирует в турнирной таблице группы В. У "Интера" 7 очков и вторая строчка, "Тоттенхэм" (4) на третьей, ПСВ (1) замыкает таблицу.

Таким образом, по дополнительным показателям каталонцы не смогут опуститься в турнирной таблице ниже второго места.

Каталонский клуб в 17 раз подряд успешно преодолел групповой этап турнира.

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