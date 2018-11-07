"Барселона" первой гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Каталонский клуб в 17 раз подряд успешно преодолел групповой этап турнира
"Барселона" первой в сезоне 2018/19 гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
Накануне поздно вечером в матче четвертого тура группового этапа ЛЧ миланский "Интер" на своем поле разошелся миром с "сине-гранатовыми" - 1:1.
"Барселона" набрала 10 очков и лидирует в турнирной таблице группы В. У "Интера" 7 очков и вторая строчка, "Тоттенхэм" (4) на третьей, ПСВ (1) замыкает таблицу.
A decade and a half in the KO rounds! #ForçaBarça https://t.co/pbGuVsYrQY— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2018
Таким образом, по дополнительным показателям каталонцы не смогут опуститься в турнирной таблице ниже второго места.
Job done!— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2018
Through to the last 16 of the @ChampionsLeague!#InterBarça pic.twitter.com/lGimK4pM9e
Каталонский клуб в 17 раз подряд успешно преодолел групповой этап турнира.