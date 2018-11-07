"Барселона" першою гарантувала собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів

Каталонський клуб в 17 раз поспіль успішно подолав груповий етап турніру
"Барселона" першою в сезоні 2018/19 гарантувала собі участь в плей-офф Ліги чемпіонів. Про це повідомляється на сайті каталонського клубу.
Напередодні пізно ввечері в матчі четвертого туру групового етапу ЛЧ міланський "Інтер" на своєму полі розійшовся миром з "синьо-гранатовими" - 1:1.
"Барселона" набрала 10 очок і лідирує в турнірній таблиці групи В. У "Інтера" 7 очок і другий рядок, "Тоттенхем" (4) на третьому, ПСВ (1) замикає таблицю.
A decade and a half in the KO rounds! #ForçaBarça https://t.co/pbGuVsYrQY— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2018
Таким чином, за додатковими показниками каталонці не зможуть опуститися в турнірній таблиці нижче другого місця.
Job done!— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2018
Through to the last 16 of the @ChampionsLeague!#InterBarça pic.twitter.com/lGimK4pM9e
Каталонський клуб в 17 разів поспіль успішно подолав груповий етап турніру.