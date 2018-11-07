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"Барселона" першою гарантувала собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    07.11.2018 - 10:10
Фото: футболісти "Барселони" (fcbarcelona.com)
Фото: футболісти "Барселони" (fcbarcelona.com)

Каталонський клуб в 17 раз поспіль успішно подолав груповий етап турніру

"Барселона" першою в сезоні 2018/19 гарантувала собі участь в плей-офф Ліги чемпіонів. Про це повідомляється на сайті каталонського клубу.

Напередодні пізно ввечері в матчі четвертого туру групового етапу ЛЧ міланський "Інтер" на своєму полі розійшовся миром з "синьо-гранатовими" - 1:1.

"Барселона" набрала 10 очок і лідирує в турнірній таблиці групи В. У "Інтера" 7 очок і другий рядок, "Тоттенхем" (4) на третьому, ПСВ (1) замикає таблицю.

Таким чином, за додатковими показниками каталонці не зможуть опуститися в турнірній таблиці нижче другого місця.

Каталонський клуб в 17 разів поспіль успішно подолав груповий етап турніру.

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