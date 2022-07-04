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"Барселона" переманила в Испанию звезду "Милана"

Фото: Франк Кессье в составе сборной Кот-д'Ивуара (twitter.com/FIFCI_tweet)
Автор: Антон Федорцив

Ивуарийский полузащитник Франк Кессье стал первым летним новичком испанской "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Экс-звезда чемпиона Италии переехал в испанскую Ла Лигу. Африканец заключил контракт с каталонцами на 4 года.

"Барселоне" Кессье достался бесплатно. Его контракт с "Миланом" был действителен до 30 июня, а продолжать сотрудничество с "россонери" хавбек отказался. Также он отклонил остальные предложения, поскольку стремился играть именно в "Барсе".

В сезоне 2021/22 Франк Кессье провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей. За "Милан" 25-летний ивуариец отыграл пять сезонов. Ранее он защищал цвета "Аталанты" и "Чезены".

Для "Барселоны" Кессье стал первым новичком летнего трансферного окна. Также "блаугранас" в скором времени представят экс-защитника лондонского "Челси" Андреаса Кристенсена.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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БарселонаМиланЧемпионат Испании