ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Барселона" переманила в Испанию звезду "Милана"

Новина українською →
Барселона, Понедельник 04 июля 2022 16:42
"Барселона" переманила в Испанию звезду "Милана" Фото: Франк Кессье в составе сборной Кот-д'Ивуара (twitter.com/FIFCI_tweet)
Автор: Антон Федорцив

Ивуарийский полузащитник Франк Кессье стал первым летним новичком испанской "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Экс-звезда чемпиона Италии переехал в испанскую Ла Лигу. Африканец заключил контракт с каталонцами на 4 года.

"Барселоне" Кессье достался бесплатно. Его контракт с "Миланом" был действителен до 30 июня, а продолжать сотрудничество с "россонери" хавбек отказался. Также он отклонил остальные предложения, поскольку стремился играть именно в "Барсе".

В сезоне 2021/22 Франк Кессье провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей. За "Милан" 25-летний ивуариец отыграл пять сезонов. Ранее он защищал цвета "Аталанты" и "Чезены".

Для "Барселоны" Кессье стал первым новичком летнего трансферного окна. Также "блаугранас" в скором времени представят экс-защитника лондонского "Челси" Андреаса Кристенсена.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Барселона Милан Чемпионат Испании
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы