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"Барселона" переманила до Іспанії зірку "Мілана"

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Барселона, Понеділок 04 липня 2022 16:42
"Барселона" переманила до Іспанії зірку "Мілана" Фото: Франк Кессьє в складі збірної Кот-д'Івуару (twitter.com/FIFCI_tweet)
Автор: Антон Федорців

Івуарійський півзахисник Франк Кессьє став першим літнім новачком іспанської "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Екс-зірка чемпіона Італії переїхав до іспанської Ла Ліги. Африканець уклав із каталонцями контракт на 4 роки.

"Барселоні" Кессьє дістався безкоштовно. Його контракт із "Міланом" був дійсним до 30 червня, а продовжувати співпрацю з "россонері" хавбек відмовився. Також він відхилив решту пропозицій, оскільки прагнув грати саме в "Барсі".

У сезоні 2021/22 Франк Кессьє провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів. За "Мілан" 25-річний івуарієць відіграв п'ять сезонів. Раніше він захищав кольори "Аталанти" та "Чезени".

Для "Барселони" Кессьє став першим новачком літнього трансферного вікна. Також "блаугранас" незабаром презентують екс-оборонця лондонського "Челсі" Андреаса Крістенсена.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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