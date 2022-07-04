"Барселона" переманила до Іспанії зірку "Мілана"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Екс-зірка чемпіона Італії переїхав до іспанської Ла Ліги. Африканець уклав із каталонцями контракт на 4 роки.

"Барселоні" Кессьє дістався безкоштовно. Його контракт із "Міланом" був дійсним до 30 червня, а продовжувати співпрацю з "россонері" хавбек відмовився. Також він відхилив решту пропозицій, оскільки прагнув грати саме в "Барсі".

У сезоні 2021/22 Франк Кессьє провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів. За "Мілан" 25-річний івуарієць відіграв п'ять сезонів. Раніше він захищав кольори "Аталанти" та "Чезени".

Для "Барселони" Кессьє став першим новачком літнього трансферного вікна. Також "блаугранас" незабаром презентують екс-оборонця лондонського "Челсі" Андреаса Крістенсена.