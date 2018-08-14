"Барселона" передумала продавать своего игрока после матча за Суперкубок Испании

Новости Спорт 14.08.2018 - 09:22
Фото: Усман Дембеле (fcbarcelona.com)
Фото: Усман Дембеле (fcbarcelona.com)

Дембеле забил в поединке победный гол

Руководство каталонской "Барселоны" отказалось от идеи продажи нападающего команды Усмана Дембеле этим летом. Об этом сообщает Sport.es.

Футболист продолжит выступление в составе "сине-гранатовых". Информация о возможном уходе Дембеле из "Барселоны" появились после того, как каталонцы подписали бразильского нападающего Малкома. Однако ситуацию изменил матч за Суперкубкок Испании, в котором он забил победный гол.

Дембеле все же предстоит конкурировать в наступающем сезоне за место в основном составе с новичком команды.

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Теги:  Барселона,  трансферы,  чемпионат Испании  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС