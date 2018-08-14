"Барселона" передумала продавать своего игрока после матча за Суперкубок Испании
Дембеле забил в поединке победный гол
Руководство каталонской "Барселоны" отказалось от идеи продажи нападающего команды Усмана Дембеле этим летом. Об этом сообщает Sport.es.
Футболист продолжит выступление в составе "сине-гранатовых". Информация о возможном уходе Дембеле из "Барселоны" появились после того, как каталонцы подписали бразильского нападающего Малкома. Однако ситуацию изменил матч за Суперкубкок Испании, в котором он забил победный гол.
Oh my lord Dembele #SupercopaDeEspana #BarcaSevilla pic.twitter.com/0ixM5KCyFX— Jonah Takalua (@Destaquito2) August 12, 2018
Дембеле все же предстоит конкурировать в наступающем сезоне за место в основном составе с новичком команды.