"Барселона" передумала продавать своего игрока после матча за Суперкубок Испании

Дембеле забил в поединке победный гол

Руководство каталонской "Барселоны" отказалось от идеи продажи нападающего команды Усмана Дембеле этим летом. Об этом сообщает Sport.es.

Футболист продолжит выступление в составе "сине-гранатовых". Информация о возможном уходе Дембеле из "Барселоны" появились после того, как каталонцы подписали бразильского нападающего Малкома. Однако ситуацию изменил матч за Суперкубкок Испании, в котором он забил победный гол.

Дембеле все же предстоит конкурировать в наступающем сезоне за место в основном составе с новичком команды.