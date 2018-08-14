"Барселона" передумала продавати свого гравця після матчу за Суперкубок Іспанії

Дембеле забив у поєдинку переможний гол

Керівництво каталонської "Барселони" відмовилося від ідеї продажу нападника команди Усмана Дембеле цього літа. Про це повідомляє Sport.es.

Футболіст продовжить виступ у складі "синьо-гранатових". Інформація про можливий відхід Дембеле з "Барселони" з'явилися після того, як каталонці підписали бразильського нападника Малкома. Однак ситуацію змінив матч за Суперкубкок Іспанії, в якому він забив переможний гол.

Дембеле все ж належить конкурувати в наступаючому сезоні за місце в основному складі з новачком команди.