"Барселона" передумала продавати свого гравця після матчу за Суперкубок Іспанії
Дембеле забив у поєдинку переможний гол
Керівництво каталонської "Барселони" відмовилося від ідеї продажу нападника команди Усмана Дембеле цього літа. Про це повідомляє Sport.es.
Футболіст продовжить виступ у складі "синьо-гранатових". Інформація про можливий відхід Дембеле з "Барселони" з'явилися після того, як каталонці підписали бразильського нападника Малкома. Однак ситуацію змінив матч за Суперкубкок Іспанії, в якому він забив переможний гол.
Oh my lord Dembele #SupercopaDeEspana #BarcaSevilla pic.twitter.com/0ixM5KCyFX— Jonah Takalua (@Destaquito2) August 12, 2018
Дембеле все ж належить конкурувати в наступаючому сезоні за місце в основному складі з новачком команди.