"Барселона" передумала продавати свого гравця після матчу за Суперкубок Іспанії

Новини Спорт 14.08.2018 - 09:22
Фото: Усман Дембеле (fcbarcelona.com)
Фото: Усман Дембеле (fcbarcelona.com)

Дембеле забив у поєдинку переможний гол

Керівництво каталонської "Барселони" відмовилося від ідеї продажу нападника команди Усмана Дембеле цього літа. Про це повідомляє Sport.es.

Футболіст продовжить виступ у складі "синьо-гранатових". Інформація про можливий відхід Дембеле з "Барселони" з'явилися після того, як каталонці підписали бразильського нападника Малкома. Однак ситуацію змінив матч за Суперкубкок Іспанії, в якому він забив переможний гол.

Дембеле все ж належить конкурувати в наступаючому сезоні за місце в основному складі з новачком команди.

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Теги:  Барселона,  трансферы,  чемпионат Испании  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС