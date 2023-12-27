"Барселона" отримала першого зимового новачка: він мав приїхати влітку

"Блаугранас" відрапортували про приліт латиноамериканського таланта. Він поповнить склад каталонців у зимове трансферне вікно замість літнього.

Перехід Вітора Роке раніше планувався на липень. Утім, кадрові проблеми "Барси" змусили менеджмент гранда переглянути наміри. Тепер бразильця готуються зареєструвати замість хавбека Гаві, який зазнав важкої травми.

Перемовини про трансфер Вітора Роке були важкими. Спершу "Барселона" нібито погодилася заплатити 35 млн євро за перехід і передбачити ще 10 мільйонів бонусами. Утім, згодом "блаугранас" спробували зменшити відступні на "п'ятірку". Остаточним варіантом договору нібито передбачили 30 млн за перехід і ще 31 на додаткові виплати.

Вітор Роке виховувався в академії "Крузейро", а до "Атлетіко Паранаенсе" перейшов навесні торік. У сезоні-2023 провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч. У березні нападник дебютував у складі збірної Бразилії, зігравши 25 хвилин у спарингу проти Марокко.