"Барселона" оголосила про відхід двох зірок, а потім видалила допис: що трапилося

Орендовані португальці Жоау Канселу та Жоау Феліш опинилися в пікантній ситуації. "Барса" спершу оголосила про їхній відхід, а потім поспіхом видалила згадки щодо прощання з учасниками Євро-2024.

Зірковий інсайдер Фабріціо Романо пояснив розвиток подій продовженням перемовин із англійським "Манчестер Сіті" та мадридським "Атлетіко" про нові угоди щодо Канселу та Феліша. Новий керманич каталонців Гансі Флік нібито зацікавлений у співпраці як мінімум із нападником. Фінансове становище "Барси" робить імовірнішим нові орендні угоди, а не повноцінні трансфери.

Водночас публічна плутанина зі статусом обох футболістів підтвердила організаційну кризу в іспанському гранді. Навесні "Барселона" шокувала змінами на тренерському містку. Наприкінці квітня "блаугранас" оголосили про продовження співпраці з Хаві, а через місяць звільнили його.

Сезон 2023/24 "Барселона" завершила на другій сходинці чемпіонату Іспанії. "Блаугранас" вилетіли в чвертьфіналах Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів, а також програли мадридському "Реалу" фінал Суперкубка королівства.