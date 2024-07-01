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"Барселона" оголосила про відхід двох зірок, а потім видалила допис: що трапилося

Фото: Маркос Алонсо та Жоау Феліш пішли різними шляхами (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорців

Іспанська "Барселона" попрощалася відразу з трьома виконавцями, а потім здивувала відмовою від двох із трьох заяв про відхід футболістів. Гарантовано покинув гранд лише оборонець Маркос Алонсо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.

Орендовані португальці Жоау Канселу та Жоау Феліш опинилися в пікантній ситуації. "Барса" спершу оголосила про їхній відхід, а потім поспіхом видалила згадки щодо прощання з учасниками Євро-2024.

Зірковий інсайдер Фабріціо Романо пояснив розвиток подій продовженням перемовин із англійським "Манчестер Сіті" та мадридським "Атлетіко" про нові угоди щодо Канселу та Феліша. Новий керманич каталонців Гансі Флік нібито зацікавлений у співпраці як мінімум із нападником. Фінансове становище "Барси" робить імовірнішим нові орендні угоди, а не повноцінні трансфери.

Водночас публічна плутанина зі статусом обох футболістів підтвердила організаційну кризу в іспанському гранді. Навесні "Барселона" шокувала змінами на тренерському містку. Наприкінці квітня "блаугранас" оголосили про продовження співпраці з Хаві, а через місяць звільнили його.

Сезон 2023/24 "Барселона" завершила на другій сходинці чемпіонату Іспанії. "Блаугранас" вилетіли в чвертьфіналах Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів, а також програли мадридському "Реалу" фінал Суперкубка королівства.

До слова, раніше "Реал" оголосив про перехід Мбаппе з "Парі Сен-Жермен".

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БарселонаЧемпіонат Іспанії