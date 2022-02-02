"Барселона" официально представила скандального бомбардира из АПЛ
"Барселона" представила габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Барселоны".
32-летний форвард покинул "Арсенал" на правах свободного агента.
Соглашение с "Барселоной" рассчитано до лета 2025 года. В контракте прописаны отступные – 100 миллионов евро.
Обамеянг воспитанник "Милана" также выступал за "Дижон", "Лилль", "Монако", "Сент-Этьен", дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Арсенал".
В английском клубе форвард выступал с 2018 года и был капитаном команды.
В нынешнем сезоне сыграл 14 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
Покинуть "Арсенал" Обамеянгу пришлось после конфликта с главным тренером команды Микелем Артетой.
Главной причиной недоразумений между игроком и тренером стали систематические нарушения Обамеянгом дисциплинарных правил клуба. В частности форвард отсутствовал на одной из тренировок, потому что в это время делал себе новое тату. После этого Артета забрал у габонца капитанскую повязку.
Напомним, что закрылось зимнее трансферное окно и стали известны самые дорогие трансферы, состоявшиеся зимой.