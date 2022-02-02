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"Барселона" офіційно презентувала скандального бомбардира з АПЛ

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Барселона , Середа 02 лютого 2022 15:52
"Барселона" офіційно презентувала скандального бомбардира з АПЛ Фото: П'єр-Емерік Обамеянг (twitter.com/FCBarcelona/)
Автор: Андрій Вирва

"Барселона" презентувала габонського форварда П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Барселони".

32-річний форвард покинув "Арсенал" на правах вільного агента.

Угода з "Барселоною" розрахована до літа 2025 року. В контракті прописані відступні – 100 мільйонів євро.

Обамеянг вихованець "Мілану", також виступав за "Діжон", "Лілль", "Монако", "Сент-Етьєн", дортмундську "Боруссію" та лондонський "Арсенал".

В англійському клубі форвард виступав з 2018 року та був капітаном команди.

В нинішньому сезоні зіграв 14 матчів, забив чотири голи та віддав одну гольову передачу.

Покинути "Арсенал" Обамеянгу довелося після конфлікту з головним тренером команди Мікелем Артетою.

Головною причиною непорозумінь між гравцем та тренером стали систематичні порушення Обамеянгом дисциплінарних правил клубу. Зокрема форвард був відсутній на одному з тренувань, бо в цей час робив собі нове тату. Після цього Артета забрав у габонця капітанську пов’язку.

Нагадаємо, що закрилось зимове трансферне вікно та стали відомі найдорожчі трансфери, які відбулися взимку.

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